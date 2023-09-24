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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры поражения ж/д эшелона ВСУ ракетой РСЗО «Торнадо-С»
Рвануло знатно, но маленько мимо.

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Последнее время суперсовременные российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» стали гораздо чаще появляться в сводках о ходе ведения специальной военной операции. Оно и понятно: если в начале СВО реальность на поле боя, в геополитике и экономике была совершенно другой, то теперь со снабжаемой всем блоком НАТО Украиной необходимо разбираться, что называется, сняв перчатки, но всё ещё одной рукой. Сегодня в тематических группах в социальных сетях появились кадры нанесения огневого поражения железндорожного эшелона.

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Поначалу в Сети, увидев мощность взрыва, предположили, что удар был нанесён фугасной авиационной бомбой, однако с места уточнили, что средством поражения стала 300-миллиметровая ракета РСЗО «Торнадо-С». Взрывная волна распространилась на несколько десятков метров, и даже тот факт, что ракета угодила чуть мимо цели, вряд ли серьёзно повлияет на исход: локомотив после такого удара явно выведен из строя, а перевозимая им техника на платформах вблизи эпицентра взрыва получила значительные повреждения, которые в идеале надо сначала оценить, прежде чем отправлять технику в бой.

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Семейство РСЗО «Торнадо» созданы для замены пусть и по-прежнему эффективных, но всё же морально устаревших «Градов» и «Смерчей». Представляют собой самые современные из находящихся на вооружении ВС РФ реактивных систем залпового огня, принятые на вооружение в 2012 («Торнадо-Г») и 2016 («Торнадо-С») годах.

#россия #украина #боевые действия #"торнадо-с"
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