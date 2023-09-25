Ждём в парке «Патриот» в виде экспоната.

То, что первая партия танков M1 Abrams, которую Соединённым Штатом пусть и с тяжёлым сердцем, потому что судьба этих бронемашин в реалиях конфликта на Украине всем прекрасно известна, но пришлось передавать, поскольку так называемое контрнаступление ВСУ давным-давно увязло и не достигает никаких весомых результатов, должна была прибыть к месту назначения со дня на день, мы знаем ещё с начала прошлой недели. Что ж, как сообщает американское издание The New York Times, начальная партия основных боевых танков «Абрамс» прибыла на Украину на минувших выходных.

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Как справедливо отмечают журналисты издания, танки были отправлены Киеву на несколько месяцев раньше, чем предполагалось и планировалось. Причину этой спешки мы, впрочем, указали в первом абзаце данного материала. Сколько «Абрамсов» доставили на Украину в рамках первой партии, не уточняется, но NYT заботливо напоминает, что Пентагон оторвал от себя в пользу Киева в общей сложности тридцать одну единицу данных боевых машин.

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Как уточняется, последующие партии танков будут отправлены в ближайшие месяцы. Проще говоря, в задачу первой партии войдёт участие в «контрнаступлении», а в задачу следующих партий — видимо, либо подготовка к «контрнаступлению» в следующем году, либо попытка отражения российского наступления. Пока что никакой серьёзной информации, которой можно доверять, на эту тему не имеется.