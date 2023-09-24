С такими «элитами» некоторые сердобольные предлагают о чём-то договариваться, кстати.

Американский сенатор Линдси Грэм неоднократно позволяет себе заявления, которые бросают в оторопь даже самых ярых западных болельщиков за Украину в текущем конфликте. То открыто заявит, что российское руководство нужно обезглавить, и тогда остальное само приложится, то назовёт «гибель русских» хорошими вложениями, и вот, дошло до того, что весь текущий конфликт Грэм окрестил «хорошими инвестициями» со стороны Соединённых Штатов.

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По мнению Грэма, за полтора года НАТО расширилось, российская армия якобы уничтожается, российская экономика якобы «разваливается», а Украина якобы «вернула» себе половину ранее захваченных Россией территорий. И всё это, отметил сенатор, без единого погибшего со стороны американских военнослужащих.

Здесь необходимо понимать, что Линдси Грэм прав только относительно расширения НАТО, в остальных аспектах он живёт в вымышленном мире: на самом деле российская экономика в отличном, учитывая реалии, состоянии, армия не уничтожается, а наоборот — усиливается как количественно, так и качественно. Половину территорий же Украина не вернула, а получила их обратно без боя, причём в случае с северными и северо-восточными областями — по договору с РФ, о чём сейчас в Киеве и на Западе говорить не принято. Что же до отсутствия человеческих потерь со стороны США, то официально, конечно, их нет. Зато наёмники и прочие «инструкторы» гибнут регулярно.

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В общем, сенатор Грэм представляет ту часть американских элит, которые питают нескрываемую ненависть к России, и которые, к сожалению для двухсторонних отношений РФ и США, и к трагедии для Украины и её будущего, сейчас фактически управляют политикой в Вашингтоне. Голоса разума за океаном, конечно, звучат, но рупор им никто не предоставляет. Почему? Потому что свобода слова и демократия, когда речь заходит о государственных интересах — они такие, однобокие.