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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне не стали комментировать информацию о якобы готовности передать Киеву ракеты ATACMS
С донесениями в Пентагоне знакомы, но сообщить ведомству нечего.

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В западной прессе нередко бывает так, что туда вбрасываются сведения из категории «выдаём желаемое за действительное». Сегодня американские СМИ сообщили о том, что Белый дом якобы уже принял решение о передаче Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS, но пока в «небольших количествах». Естественно, те журналисты, которые ещё могут с натяжкой называться таковыми, попросили официального представителя Пентагона прокомментировать данные сведения в рамках пресс-конференции.

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Тут-то и выяснилось, что прокомментировать Пентагону на этот счёт оказалось нечего: как отметил представитель ведомства, Минобороны США пока нечего анонсировать касательно темы ATACMS для Украины.

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Иными словами, на самом деле вопрос передачи ATACMS Киеву висит в воздухе и пока не подтверждён. Положительных эмоций это вызывать не должно: в условиях бесконечной эскалации текущего конфликта со стороны западных спонсоров Украины там готовы дойти до всего: и до кассетных боеприпасов, и до истребителей F-16, и до ATACMS. И пребывать в иллюзиях не стоит.

#россия #украина #сша #боевые действия #atacms
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