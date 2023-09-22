Бесполезно, господин Лула. Люди в Киеве оторваны от действительности.

Конфликт на Украине по причине вовлечения в него практически всего коллективного Запада стал иметь без преувеличения глобальные последствия. На фоне боевых действий стал изменяться миропорядок, а роль Запада в мировой политике стремительно пошла на спад. Тем не менее, конфликт надо сворачивать, и каждая из стран, которая проявила нейтралитет по отношению к данному конфликту, предлагает свои услуги в качестве посредников.

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Вот и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, как передаёт бразильское подразделение CNN, объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что военного решения сложившейся на Украине ситуации «не существует». Как отмечают СМИ, бразильский лидер призвал Зеленского присматриваться к мирным переговорам и к прекращению огня.

Занимательно, что во всех этих красивых обсуждениях будто бы невзначай не вспоминается, какого мнения относительно текущего конфликта её ключевой участник — Россия. Собирается ли Москва просто завершать конфликт без достижения его целей — это серьёзнейший вопрос.

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Пока что в российских политических кругах демонстрируют бескомпромиссность, заявляя о том, что каждый день промедления переговоров со стороны Киева будет приводить к тому, что условия переговоров будут становиться всё жёстче и жёстче. Оно и понятно: если в декабре 2021 года ещё можно было ограничиться условиями Минских соглашений, а в марте 2022 года — признанием Крыма частью России, а ДНР и ЛНР независимыми республиками, то сегодня условия уже будут включать в себя нынешние территориальные и политические реалии. И винить Киеву в этом кроме себя больше некого.