Российская экономика в порядке, мира на Украине нет и не предвидится.

Когда оторванные от реальности и предпочитающие жить в своих фантазиях западные «элиты» принимали решение о начале незаконной экономической войны против России якобы «в ответ» на проведение ею специальной военной операции на Украине, до которой Западу, вообще-то, не должно быть ровным счётом никакого дела, то развитие событий они себе представляли примерно таким образом: за месяц российская экономика «схлопнется», случится переворот, и «новая» власть примет все условия Запада.

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Не сложилось, не получилось, а бумеранг запускающему прилетел по лицу так больно, что многие горячие головы начали помаленьку трезветь и приходить в себя. Венгерские политики с самого начала предупреждали, что санкционная война в отношении великой державы, плотно встроенной в мировую экономику, приведёт только к большим проблемам и никак не повлияет на её политику. Тогда их никто в санкционном угаре не слушал, ну а сегодня глава МИД Венгрии Петер Сийярто констатировал факт: политика санкций против России полностью провалилась.

По словам Сийярто, постановка России на колени, что было одной из целей санкционного давления, не достигнута: РФ столкнулась с рядом трудностей, но успешно их преодолевает. Как следствие, страна не потеряла возможности финансировать военную операцию, и мир на Украине не настал, что, добавил глава венгерского внешнеполитического ведомства, было второй целью санкционного давления.

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При этом Сийярто, несмотря на то, что отношения между Россией и ЕС уничтожены надолго, всё же сохраняет надежду на то, что они могут быть восстановлены. По мнению венгерского дипломата, такое развитие событий — в общих интересах и Европы, и России. И здесь, кто бы что ни говорил, господин Сийярто абсолютно прав. Разве что сначала в Европе должны полностью смениться элиты на хотя бы минимально вменяемые, ну а такое наднациональное образование, как ЕС, должно уйти в историю. В противном случае непонятно, с кем и о чём России там договариваться, и зачем ей это надо.