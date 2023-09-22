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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии назвал одну из основных причин неудачного «контрнаступления» ВСУ
Очень так по-евродипломатичному назвал, знаете ли.

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За последние полтора года слово «евродипломатия» превратилась в оксюморон, который правильнее было бы заменить на «евродипломатию канонерок». Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель то и дело позволяет себе полностью дискредитирующие данный орган заявления, призывает «ослабить» Россию и делать прочие заявления, которые неприемлемо произносить не то что дипломату, но политику вообще.

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Тем не менее, объективная реальность потихоньку доходит даже до таких персонажей, в результате чего им приходится искать объяснения, которые будут звучать убедительно. То, что эти заявления, мягко говоря, опять оторваны от реальности, их обычно не волнует, главное — как-то оправдаться.

Вот Жозеп Боррель, когда у него поинтересовались причинами крайне неубедительного «контрнаступления» ВСУ, в успех которого уже не особо верят даже самые сильно подверженные западной пропаганде граждане, заявил, что причина кроется в плотных минных полях. Как заявил Боррель, Украина «заминирована на треть», и было бы «самоубийством» в таких условиях вести масштабные наступательные действия.

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На самом деле, конечно, страна не заминирована на одну треть — здесь Боррель демонстрирует своё непонимание происходящих процессов и их масштабов. Да и минные поля как таковые хоть и являются серьёзной преградой, но она отнюдь не единственная. Необходимо помнить о господстве ВС РФ в воздухе вдоль линии боевого соприкосновения, о наличии противотанковых вооружений, господстве в артиллерийском огне, а также масштабных укреплениях. Минные поля лишь предшествуют реальным линиям обороны. Но обрисовать расклад таким образом Боррель, естественно, не может, поскольку это подорвёт всю сказку о том, что время у ВСУ ещё не кончилось, и что основные наступательные действия якобы ещё впереди.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз
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