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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса нервничает: Россия в следующем году намеревается на 70 % увеличить оборонный бюджет
Может, Западу пора не нервничать, а дружить с РФ начинать? Это ведь выгоднее и безопаснее.

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Издание Bloomberg, ссылаясь на данные по предложенному варианту российского бюджета на следующий, 2024 год, при этом не комментируя, откуда и как они в распоряжение редакции вообще попали, рапортует о том, что оборонная часть бюджета увеличится почти на 70 % в денежном выражении и примерно вдвое — в плане соотношения к годовому ВВП.

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Из имеющихся в распоряжении Bloomberg данных следует, что в 2024 году российский оборонный бюджет увеличится до 10,8 триллионов рублей по сравнению с 6,4 триллионами рублей в текущем году и по сравнению с 3,6 триллионами в довоенный 2021 год. Таким образом, на фоне специальной военной операции российский оборонный бюджет в общей сложности за два года увеличится втрое.

Кроме того, продолжает Bloomberg, в России почти вдвое — с 6,5 трлн до 11,1 трлн увеличатся «секретные» расходы. Обеспечивать это всё Россия якобы намеревается за счёт планируемого увеличения федерального бюджета до 35 триллионов рублей с двукратным уменьшением его дефицита. В значительной степени поддержать этот план должны растущие доходы с продажи энергоресурсов, которые, по сведениям Bloomberg, составят больше 30 % от всех доходов бюджета. При всём этом журналисты издания продолжают противоречить себе и фантазировать, будто санкции сильно повлияли на российскую экономику.

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Журналисты Bloomberg связывают этот процесс с затянувшимся конфликтом на Украине. В реальности же очевидно, что для специальной военной операции такие расходы избыточны. К сожалению, мир вновь переходит к состоянию Холодной войны с соответствующим мышлением и структурой государственных бюджетов стран. И ничего хорошего, ну, кроме роста доходов производителей оружия, в этом нет.

#россия #боевые действия #экономика
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