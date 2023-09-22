Прямое попадание, возгорание боекомплекта.

Как известно, в распоряжение ВСУ было передано значительно больше танков Leopard 2, чем было уничтожено на линии боевого соприкосновения. По крайней мере, если судить по общедоступным подтверждённым фактам уничтожения этих немецких «кошечек». Сегодня двумя «Леопардами» стало меньше: в Сети появились соответствующие кадры поражения данных танков с помощью дронов-камикадзе «Ланцет».

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Согласно имеющейся информации, танки были подбиты на северном направлении линии боевого соприкосновения — на участке Сватово—Кременная.

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Необходимо отметить, что хоть насыщение «Ланцетами» участвующих в СВО подразделений набрало колоссальные темпы, а важность данных средств поражения была отмечена в России на самом высоком уровне, но основные потери в военной технике по-прежнему приходятся на противотанковые ракетные комплексы, артиллерию и удары с воздуха с помощью вертолётов. Собственно, по кадрам поражения «Леопардов» видно, как территория вокруг них больше напоминает лунный пейзаж — следствие работы артиллерии.