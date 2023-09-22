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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВКС России получили модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У
Дело важное, дело нужное, особенно теперь.

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Госкорпорация «Ростех», которая объединяет под собой почти весь российский военно-промышленный комплекс, сообщила о том, что в распоряжение ВКС России поступил новый модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У.

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Как гласит информация из официальной новостной заметки на сайте «Ростеха», усовершенствованная версия А-50 получила современное электронное оборудование, а кабина экипажа была улучшена с целью придания ей большей эргономичности — для большего комфорта и меньшей утомляемости экипажа. В результате модернизации самолёт-разведчик получил возможность обнаруживать «новые типы летательных аппаратов» и одновременно осуществлять сопровождение значительно большего количества целей, чем предыдущая версия А-50.

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Самолёты ДРЛО активно применяются в рамках специальной военной операции. Можно сказать, что это первый за последние несколько десятилетий конфликт, в котором их вообще понадобилось применять.

#россия #авиация #промышленность #а-50 #а-50у
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