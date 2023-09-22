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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Историческое здание штаба Черноморского флота повреждено в результате ракетной атаки по Севастополю
Видимо, 50 % оставшейся электрогенерации киевским властям слишком много.

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Несмотря на то, что Украине в ответ на каждую террористическую ракетную или беспилотную атаку прилетает удар многократно большей силы и важности, остановиться в Киеве никак не могут, провоцируя ВС РФ на всё более мощные ответные удары. Зачем киевские власти занимаются созданием громких заголовков за счёт будущего собственного же государства, вопрос непраздный, но имеем то, что имеем.

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Сегодня днём ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. Как сообщило Минобороны России, пять ракет были сбиты (сколько всего ракет участвовало в ударе, при этом не уточняется) средствами противовоздушной обороны, однако в итоге удара повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, а один военнослужащий пропал без вести.

В детали оборонное ведомство не вдаётся, но с мест поступают сообщения о том, что повреждения здания «серьёзные».

Необходимо понимать, что носители крылатых ракет воздушного базирования у ВСУ, несмотря на полтора года боевых действий, ещё остались: выявить-то их несложно, а вот уничтожить, в условиях наличия полностью работающей в интересах Украины натовской разведки, крайне затруднительно. Как недавно хвастались киевские власти в беседе с журналистами западных СМИ, информацию об ударе по аэродрому ВСУ от натовской системы разведки и слежения получают ещё в момент подготовки российских самолётов к взлёту — таким образом, у лётчиков есть несколько часов, чтобы передислоцироваться, прежде чем средства поражения долетят до целей.

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Что до сегодняшнего удара по зданию штаба ЧФ, то следует помнить, что в Киеве хоть и опасаются возобновления Россией массовых ударов по объектам энергетики, но, очевидно, эти опасения недостаточно весомые, иначе бы постоянных провокаций не производилось. Готовится ли какой-нибудь внушительный и связанный с украинской энергетикой массированный удар возмездия, да такой, чтобы впредь даже мыслей не возникало бить по территории РФ, неясно.

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