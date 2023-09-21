Проще говоря, НАТО не превратится в глобальный военный блок.

Иногда из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всё же проскакивают относительно умные мысли. Поскольку мир сейчас активно присоединяется к экономико-политическим объединениям, ведомым Россией и Китаем, то вероятность усиления западного «мира, основанного на правилах», становится ничтожной. Отразить эту действительность Столтенберг решил заявлением о том, что Североатлантический альянс не будет расширяться за пределы Северной Америки и Европы.

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Как отметил Столтенберг, если расширение НАТО и будет происходить, то вступать в него будут европейские страны: в глобальную организацию альянс не перерастёт. И вот здесь необходимо отметить, что представление о «Европе» в НАТО не столь однозначное. В частности, в «Европу» в своё время почему-то попала Грузия, из-за чего имела пятидневный вооружённый конфликт с Россией и потерю территорий.

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В целом же необходимо признать, что свою ключевую задачу — увеличить границу с Россией более чем вдвое — НАТО уже выполнило. Впрочем, не всякий союзник усиливает альянс; большая часть членов НАТО, и по итогам конфликта на Украине это стало предельно очевидно, присутствуют в альянсе исключительно из политических соображений, никак не усиливая, а только ослабляя его военный потенциал.