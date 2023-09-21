Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО заявил, что блок останется альянсом Северной Америки и Европы
Проще говоря, НАТО не превратится в глобальный военный блок.

реклама

Иногда из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга всё же проскакивают относительно умные мысли. Поскольку мир сейчас активно присоединяется к экономико-политическим объединениям, ведомым Россией и Китаем, то вероятность усиления западного «мира, основанного на правилах», становится ничтожной. Отразить эту действительность Столтенберг решил заявлением о том, что Североатлантический альянс не будет расширяться за пределы Северной Америки и Европы.

реклама

Как отметил Столтенберг, если расширение НАТО и будет происходить, то вступать в него будут европейские страны: в глобальную организацию альянс не перерастёт. И вот здесь необходимо отметить, что представление о «Европе» в НАТО не столь однозначное. В частности, в «Европу» в своё время почему-то попала Грузия, из-за чего имела пятидневный вооружённый конфликт с Россией и потерю территорий.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В целом же необходимо признать, что свою ключевую задачу — увеличить границу с Россией более чем вдвое — НАТО уже выполнило. Впрочем, не всякий союзник усиливает альянс; большая часть членов НАТО, и по итогам конфликта на Украине это стало предельно очевидно, присутствуют в альянсе исключительно из политических соображений, никак не усиливая, а только ослабляя его военный потенциал.

#политика #нато
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Генсек НАТО заявил, что альянс якобы пытался наладить диалог с Москвой в 2021 году
Столтенберг: Это не НАТО расширяется на Восток, это Восток вступает в НАТО
Оппозиция в Армении объявила о массовых акциях «неповиновения»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай в обход санкции Запада приступил к разработке EUV-литографической "пушки"
11
ТОП-12 мифов о корпусах для компьютеров
45
Пытаюсь использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, преодолевая бесконечные проблемы
69
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
18
Компания Unity Technologies на грани банкротства, какая судьба ожидает её движок Unity Engine
32
Перехожу на самый популярный дистрибутив Linux по рейтингу DistroWatch
22
Как разозлить зрителя: девять примеров от "Нетфликс"
+
Процессоры Intel 14-го поколения – это уловка маркетологов для продаж предыдущего 13-го поколения
20
Эволюция игровых псевдо автосимуляторов, на примере GRID Autosport и GRID 2019
9
Как тезисы от фаната Nvidia превращаются в неудобные фейки
79

Сейчас обсуждают

azhur
20:47
>планируется сделать навигацию в аэропортах, вокзалах, бизнес-центрах и образовательных учреждениях Плюс от меня к этой идее, особенно по вокзалам-аэропортам. И хотелось бы добавить метро, в том числе...
Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить
Сергей Баулов
20:47
Как полёт на низких высотах делает их уязвимее?
Украинские пилоты меняют тактику из-за российских систем РЭБ
troglodit
20:38
а чего всего 10. отдавали бы все танки. так и новых покупать больше бы нужно было
ВС Швеции направили Киеву 10 танков Strv122 с обученными украинскими экипажами
Владимир Кукушкин
20:37
Вот собака- опять тоже самое- "похвала"!
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Олег Ст
20:36
о пакатили басни из ципсо..
На Украине разрешили писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы в текстах неофициального содержания
Владимир Кукушкин
20:36
Да не "позвала"- а"позвала"- ну, комп!- хуже динозавра!
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
troglodit
20:35
а вот 5 регионов новых вошли в нашу РФ это право народа скоро ещё больше будет. так нато и ес нечего лезть.
Сбой мобильной связи и интернета МТС наблюдается в ряде регионов России
Alex-IT
20:35
Вполне возможно, что их тоже добавят.
Сервис «2ГИС» анонсировал навигацию внутри торговых центров - что ещё можно добавить или улучшить
DIP48
20:34
Спасли не только одного его. Спасают людей. Не одного его меняли. Но вы, идиоты, по прежнему в каких то там кумов верите. Весь Донбасс кумы что ли Путина ?))) Вместе с Крымом.))) Они все кумы Путина))...
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Владимир Кукушкин
20:33
Даже вариантов нет- во времена Больших Предателей- американцы брали все что хотели, а Горбачев с Ельциным им преподносили на блюдечке с голубой каёмочкой - для предателей позвала англосаксов это как к...
Шесть советских истребителей, намного опередивших свое время по версии Military Watch
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем