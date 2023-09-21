Массовые записи в военные комиссариаты принесли бы больше эффекта, не находите?

Вчера завершилась однодневная «антитеррористическая» операция Азербайджана в Нагорном Карабахе. Непризнанная республика, по сути, капитулировала, и сегодня этот факт зафиксирован официально. Армения, которая ещё в прошлом году признала суверенитет Азербайджана над данным спорным регионом, от процесса отстранилась, часть армянской «оппозиции» обвинила во всём Россию, а другая часть сегодня объявила о начале массовых акций «неповиновения».

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Как заявляют протестующие, которые столпились почему-то не перед входами в военные комиссариаты страны, а перед правительственными зданиями, они будет «неповиноваться» до тех пор, пока не произойдёт отставка премьер-министра Никола Пашиняна, которого те считают предателем армянских интересов.

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Мы сейчас не будем объяснять, что господин Пашинян поступил правильно и, глядя на пример Украины, не стал ввязываться в заведомо проигрышный конфликт, но «оппозиция» на то и «оппозиция», что она как Баба-яга — против.