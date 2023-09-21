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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Столтенберг: Это не НАТО расширяется на Восток, это Восток вступает в НАТО
И вот такие люди на Западе в статусе элит, с которыми предлагают договариваться.

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Как известно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, по всей видимости, не в курсе, поэтому его сегодняшнее заявление касательно расширения НАТО на восток, которое уже стало поводом для генерации мемов, его ни капельки не смутило.

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Речь в рамках обсуждения шла о постоянном расширении НАТО на восток, которое Россия воспринимает как угрозу. По мнению господина Столтенберга, расширение НАТО — это право «народов» Европы решать свою судьбу, и что, дескать, не Москве за них решать.

«Если вы признаёте, что вступление Латвии и Литвы в НАТО — это угроза России, то вы отбираете у народов Латвии, Литвы и Польши право решать своё собственное будущее. Не Москве решать будущее Литвы, а народу Литвы. Они [русские] заявляют, что "НАТО агрессивно расширяется на Восток". Нет, это Восток и восточные страны, которые вступают в НАТО посредством демократических и свободных решений. Это фундаментальные идеи, мы должны их уважать», — выдал Столтенберг.

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При всём этом генсек НАТО добавил, что альянс якобы пытался наладить с Москвой диалог в 2021 году. Нетрудно догадаться, почему эти попытки, если они действительно имели место, ни к чему не привели, и мы сегодня имеем тот мир и ту реальность, которые имеем. Страны Запада и их политики совершенно недоговороспособны, раз на полном серьёзе заявляют, что повышение чьей бы то ни было безопасности (в данном случае стран Восточной Европы) за счёт безопасности других (в данном случае России) — это нормально. Нет, не нормально.

#россия #нато #психиатрия
2
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dmitry07
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REY_B_
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Тruth Seеker
20:18
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Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
DIP48
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DIP48
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Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
DIP48
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