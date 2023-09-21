Так сильно старались наладить диалог, что Москва вообще не в курсе была.

Как вы прекрасно знаете, официальной причиной начала специальной военной операции на Украине является в том числе стремление Киева залезть под крыло НАТО, что Москва сочла, и, как мы поняли по ходу развития боевых действий и беспрецедентного оказания Украине помощи со стороны государств-членов НАТО, совершенно правильно, угрозой собственной безопасности.

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Теперь, когда исход конфликта становится очевиден даже в кругах самых ярых болельщиков киевского лагеря, из уст западных официальных лиц начинают звучать любопытные заявления. В частности, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в 2021 альянс якобы пытался наладить с Москвой диалог на тему возникшего тогда кризиса.

Как отметил Столтенберг, «невозможно» (почему?) было принять «ультиматум» Москвы о нерасширении альянса, но НАТО «действительно хотело сесть за стол переговоров и найти дипломатическое решение кризиса».

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Нетрудно догадаться, что всё это лирика, не имеющая никакого отношения к реальности. В декабре 2021 года Россия предложила США (и, как следствие, НАТО) сформировать новую архитектуру европейской безопасности с учётом законных опасений Москвы. Данное предложение в Вашингтоне и Брюсселе даже рассматривать отказались, предполагая, что Россия блефует. Как итог, сегодня за надменное и бескомпромиссное поведение своих кураторов расплачивается в первую очередь Украина, которую они якобы так сильно хотят сохранить. Хотели бы сохранить — приняли бы предложенные Россией условия.