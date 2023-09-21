В целях стабилизации внутреннего рынка.

Не секрет, что сейчас для России зерно стало новой нефтью в плане доходов и пополнения федерального бюджета. Точно также не должен являться секретом тот факт, что всё, что делается в сельском хозяйстве, требует циклопических объёмов дизельного топлива: везде — от подготовки посевных площадей и до уборки урожая — требуется «солярка». Поэтому когда стоимость дизельного топлива растёт бешеными темпами на фоне дефицита, как это последнее время по необъяснимым причинам происходит в России, под удар автоматически попадает и аграрная отрасль, продукция которой дорожает и становится менее конкурентоспособной.

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Чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем топливном рынке, сегодня Правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля. В теории, это решение приведёт к насыщению рынка и снижению цен. Как оно будет на практике, покажет время.

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Необходимо понимать, что немыслимые объёмы дизельного топлива сейчас расходуются в рамках специальной военной операции, в которой задействованы тысячи единиц самой разной военной техники. Впрочем, вряд ли данная причина является ключевой в данном вопросе. Со спекулянтами надо что-то делать, причём жёстко и показательно — чтобы другим неповадно было.