Может, в США потеряют ещё парочку таких бортов и спишут в пользу Украины.

Аппетитам киевских функционеров нет предела. Искренне поверив в свою высокую миссию «защиты демократии и свободы» во всём мире, украинские власти позволяют себе вызывающее поведение, ну а смиренное созерцание всего происходящего со стороны западных спонсоров Киева только раззадоривает больших, но при этом бесконечно инфантильных мальчиков в кедах и толстовках защитного цвета.

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В частности, не сумев пока убедить США в необходимости предоставить Украине даже истребители F-16, в Киеве уже начали мечтать о суперсовременных истребителях F-35. Как заявил спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, «мы должны думать о перспективе», коей в случае Украины является получение не только F-16, но и американских F-35 и шведских Gripen.

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Забывая о том, что бедняки не выбирают, в Киеве при этом воротят нос от истребителей Mirage 2000. Безусловно, до поставок F-16 ситуация рано или поздно дойдёт, но реальность заключается в том, что для того чтобы эти истребители смогли хоть как-то повлиять на исход данного конфликта, их должно быть передано несколько сотен, а желательно под тысячу. При этом совершенно непонятно, откуда и как эти истребители будут взлетать, учитывая, что на Украине нет ни одного квадратного сантиметра безопасной территории. И это не говоря уже о том, кто этими самолётами будет управлять.