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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
Россия между тем верит в то, что Германия осуществляет свои реваншистские амбиции чужими руками. Дальше-то что?

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Несмотря на то, что за последние полтора года Германия сделала всё, что было в её пусть и очень скромных, но всё же силах, чтобы убедить российскую общественность в реальности исходящей от НАТО угрозы, тем самым оправдав начало специальной военной операции больше, чем это мог сделать кто бы то ни было другой, оторванная от реальности повестка, звучащая из уст канцлера ФРГ Олафа Шольца, продолжается. В рамках своего выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Шольц назвал свою версию причины, по которой на Украине «продолжаются страдания».

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По мнению Шольца, Россия в лице президента Путина «хочет осуществить свой империалистический план», коим канцлер ФРГ видит «завоевание суверенного соседа». Данную не очень умную и свежую «мысль» Шольц назвал «ошеломляюще простой причиной» происходящего сейчас на Украине.

И хотя здесь что бы то ни было добавлять — это только портить, но всё же следует понимать, что в реальной действительности боевые действия на Украине продолжаются во многом по вине Германии. Которая не только пальцем о палец не ударила, будучи гарантом выполнения Минских соглашений, чтобы Киев наконец-то взял себя в руки и начал этот договор исполнять, но и регулярно подбрасывает дрова в топку этого конфликта.

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Россия тем временем неоднократно говорила, что единственный вариант остановить кровопролитие — это немедленно прекратить поставлять Киеву вооружения.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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GumanoidT
16:51
Походу Шольц забыл чем занимался его дед.
Шольц верит в то, что Россия на Украине осуществляет свои «империалистические» амбиции
troglodit
16:50
был аншлаг) но кроме Зели никого в зале не было)
Украина начала вносить на сайт «Миротворец» граждан США, угрожая участникам «расстрельного списка»
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