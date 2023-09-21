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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Производитель «Ланцетов» разработал аналог дронов-камикадзе «Герань»
Это было лишь вопросом времени.

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Беспилотники-камикадзе «Герань-2», которые активнейшим образом с прошлого года применяются в рамках специальной военной операции, уже показали себя как высокоэффективное средство поражения, наносящее ущерба на несколько порядков больше, чем стоимость самого беспилотника. И вот, входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA Aero сообщила о создании дрона «Италмас», являющегося аналогом «Герани».

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Как заявил генеральный конструктор ZALA Aero Александр Захаров, данный беспилотник выполнен по аналогичной с «Геранью» схеме, может поражать цели на расстоянии свыше двухсот километров и оснащён более мощной боевой частью.

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По словам Захарова, испытания этого дрона были проведены зимой, сейчас он почти готов к серийному производству и поставкам в войска.

#россия #беспилотники #"ланцет" #"герань-2" #zala aero #"италмас"
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