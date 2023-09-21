Иногда лучше молчать.

Казалось бы, результаты так называемого контрнаступления ВСУ должны уже чётко дать киевским функционерам понять, что пора прекратить держать пальцы веером, в экстренном порядке спускаться с небес на землю и в целом приходить в чувства. Но, по всей видимости, президент Украины и его администрация пока никак не готовы осознать объективную реальность, поэтому продолжают выдвигать нелепые требования в адрес России.

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Соответствующей возможностью Владимир Зеленский воспользовался в рамках заседания Совета безопасности ООН, где украинский президент выдвинул России два требования из своей «формулы мира»: вывести войска с общепризнанных территорий Украины (до 1991 года), а также возвратить контроль над исключительной экономической зоной в Азовском и Чёрном морях.

По словам Зеленского, «только выполнение этих двух пунктов» приведёт к прекращению боевых действий.

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К сожалению, руководство Украины никак не может осознать, что прекращение боевых действий нужно не кому бы то ни было, а в первую очередь самой Украине, поскольку именно украинский потенциал сейчас получает колоссальный и, что самое трагическое, невосполнимый урон в ходе боевых действий.