Потому что ну кто ещё, в самом деле.

Как оно всегда бывает, страны коллективного Запада переворачивают неудобные для них политические вопросы с ног на голову, перекладывают ответственность с себя на других, и затем делают вид, что всё так и было. Убедить в этом западного гражданина, учитывая, что «свободные» СМИ действуют исключительно в рамках спущенной им повестки, нетрудно.

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Точно также произошло с Украиной: сейчас на Западе вряд ли найдёшь человека, который был бы в курсе того, что именно Россия из кожи вон лезла, чтобы не допустить перехода ситуации до боевых действий, что именно Россия предлагала США создать новую архитектуру безопасности в Европе, и что именно Россия в первые же дни специальной военной операции была готова на переговоры с Киевом. Сейчас, хоть официальные российские лица и заявляют о готовности к переговорам, но все понимают, что поезд ушёл, и переговариваться Киеву с Москвой придётся на куда более жёстких условиях, на которые первый пойти по политическим соображениям не может.

Вот и в ходе заседания Совета Безопасности ООН сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил собравшимся в зале представителям западных стран, что это именно они несут ответственность за то, что происходит на Украине — за её развал и разжигание гражданской войны, закончить которую сейчас приходится российской армии.

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При этом Лавров уличил представителей Запада, у которых у самих в плане территориальной целостности рыльце в пушку, в лицемерии касательно приверженности территориальной целостности Украины. Также глава российского внешнеполитического ведомства обвинил Запад в нежелании вести предметный разговор по Украине, понимая, что «честных аргументов» у западных стран по этой теме нет.