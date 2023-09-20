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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры работы современных российских РСЗО «Торнадо-С» с высокоточными снарядами
Точность их попадания, если верить МО РФ, достигает 100 %.

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Несмотря на то, что суперсовременные российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» ещё, мягко говоря, не столь распространены и многочисленны, как «Смерчи» и «Грады», но свои задачи в рамках специальной военной операции они выполняют. Напомнить о том, что эти незаслуженно обделённые вниманием системы реактивной артиллерии участвуют в боевых действиях, решило сегодня Минобороны России.

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В соответствующей публикации МО РФ рассказало о том, что «Торнадо-С» применяются для ударов по опорным пунктам непосредственно на линии боевого соприкосновения, для уничтожения станций выгрузки техники и боеприпасов, а также по складам и замаскированным командным пунктам (ЗКП).

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Согласно озвученной российском оборонным ведомством информации, в «Торнадо-С» применяются современные высокоточные боеприпасы, точность поражения которых достигает 100 %. Учитывая данное обстоятельство, для украинской стороны поиск и уничтожение «Торнадо-С» является приоритетной задачей. Впрочем, преимущество РСЗО в том, что они по своей сути мобильны: после отстрела боезапаса экипаж установки сворачивается и передислоцируется в новое место.

#россия #украина #боевые действия #"торнадо-с"
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