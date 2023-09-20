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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу в рамках визита в Тегеран показали вооружения иранского производства
Тонкий намёк на толстые перспективы?

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Сегодня министр обороны России Сергей Шойгу находится с визитом в Тегеране. Обсуждение с иранской стороной, естественно, касалось взаимного сотрудничества в том числе в военной сфере, и чтобы ни у кого не возникало сомнений в задачах, которые ставят перед собой Москва и Тегеран, главе российского оборонного ведомства в иранской столице продемонстрировали поистине огромное количество иранских вооружений.

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Внимание, по традиции, было уделено беспилотным системам, а также ракетам. Означает ли это, что Россия будет закупать в Иране средства поражения, на данном этапе сказать трудно, но одно совершенно точно: в условиях, когда Киев снабжает оружием весь коллективный Запад, а Россия пусть и превосходит все военно-промышленные возможности Запада, но всё же действует в одиночку, дополнительные вооружения от государств, которые «внезапно» оказались соратниками Москвы в деле по уничтожению старого и построению нового миропорядка, никогда не помешают.

#россия #политика #иран
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