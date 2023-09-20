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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве обиделись на западную прессу за статью, в которой ударившую по рынку в Константиновке ракету назвали украинской
На правду обижаться не принято, господа.

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Во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в населённом пункте Константиновка произошла трагедия: ракета случайно или умышленно ударила по рынку, вызвав масштабные разрушения и приведя к гибели полутора десятков человек. В Киеве, естественно, в ту же секунду в произошедшем обвинили Россию. Реальность, впрочем, такова, что ракета прилетела со стороны Украины и была, собственно, украинской, о чём вчера сообщило издание The New York Times.

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Нетрудно догадаться, какие эмоции эта статья вызвала в Киеве. Так, один из наиболее истеричных киевских функционеров, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, даже настрочил грозный пост в социальных сетях, где обвинил западную прессу чуть ли не в пророссийской «пропаганде» и «пособничестве» «агрессору».

Поскольку мир уже не скрывает своей усталости от украинского «кейса», журналисты затронутых Подоляком изданий ответили на выпад последнего. В частности, замглавреда немецкого таблоида Bild Пауль Ронцхаймер назвал заявления украинских властей «недопустимыми», а также намекнул на то, что попытки Киева скрыть правду попахивают «советскими методами» оказания давления на журналистов.

Дополнительно к скандалу присоединился и откровенно проукраинский западный журналист Джулиан Рёпке, который заявил, что никто не обвиняет Киев в преднамеренном ударе по «своим собственным» гражданам. По мнению Рёпке, имело место трагическая случайность, вызванная «защитой от полномасштабной российской агрессии».

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В общем, идея у Киева и поддерживающих его западных журналистов предельно проста: Россия виновата по определению, потому что бы если бы не специальная военная операция, то ничего этого бы не случилось, а Украина просто защищается. Удобная позиция, не правда ли? К сожалению, никто почему-то не рассматривает вариант с отказом Киева от сопротивления: в этом случае трагедий тоже бы не было.

#россия #украина #боевые действия
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