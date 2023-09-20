Ставшие легендарными барражирующие боеприпасы удостоились отдельного внимания главы государства.

Дроны-камикадзе «Ланцет» стали теми самыми действительно меняющими правила игры в рамках украинского конфликта средствами поражения. Благодаря «Ланцетам» ВС РФ получили сравнительно недорогое и при этом высокоточное средство уничтожения чувствительных целей ВСУ: от легкобронированной техники и укреплённых пунктов до тяжёлых танков, систем ПВО и радиолокационных антенн.

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«Ланцеты» регулярно попадают в сводки о ходе специальной военной операции, и вот, лично посетил производство этих барражирующих боеприпасов президент России Владимир Путин. Основной производственной площадкой «Ланцетов» является бывший торговый центр в Ижевске, который переоборудовали под создание и сборку деталей в культовый дрон-камикадзе.

Как гласит официальная новостная заметка на портале Кремля, экскурсию проводил главный конструктор входящей в концерн «Калашников» компании ZALA Aero Александр Захаров. Также в делегации присутствовали глава Минпромторга Денис Мантуров, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава Удмуртии Александр Бречалов и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

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Стоит отметить, что масштабы выпуска «Ланцетов» постоянно увеличиваются. Старт в России на данном направлении был низким, поэтому производство конкретно этих барражирующих боеприпасов с момента начала специальной военной операции выросло уже более чем в пятьдесят раз. Сейчас идёт активнейшее насыщение войск этими средствами поражения, ну а ZALA Aero уже вовсю тестирует новый вариант «Ланцета», предназначенный для массового запуска в составе «роя».