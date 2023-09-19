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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дуда призвал Киев помнить, через какую страну на Украину поступает военная помощь
Мысль-то правильная, но нерабочая: в Киеве люди совершенно оторваны от действительности.

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Сейчас все понимают, что Украина сохраняет способность оказывать сопротивление российской специальной военной операции исключительно за счёт финансовых вливаний и военной поддержки Запада. Признают это, что можно назвать небывалым прогрессом в деле осознания реальности, даже в ГУР МО Украины. Впрочем, значительная часть украинского политического «истеблишмента» будто бы не понимает, что вся обороноспособность страны зиждется на чужих подачках, и имеет наглость пытаться укусить руку, которая их кормит.

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В частности, в рамках выступления на очередной сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Польши Анджей Дуда призвал Киев, который на днях инициировал во Всемирной торговой организации (ВТО) судебный процесс по делу о запрете Варшавой ввоза украинского зерна, помнить о том, что именно через Польшу идут транзитные поставки вооружений на помощь Украине, и что Польша сама также оказывает посильную поддержку соседнему государству.

Таким нехитрым способом Дуда попробовал поставить Украину на место и надавить на совесть киевских функционеров, но что-то нам подсказывает, что невозможно давить на то, чего нет. Напомним, что помимо Польши запрет на ввоз украинского зерна также продлили Венгрия и Словакия. Всё это страны, аграрные комплексы которых сильнее всего пострадали от наводнения дешёвым (почти бесплатным) украинским зерном.

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Почему на Украине на эту тему закатывают истерики, предельно понятно: экспорт аграрной продукции — последний источник доходов в украинскую казну. Сначала от этого источника доходов Украину отрезала Россия, на протяжении двух месяцев нанося удары по портовой инфраструктуре страны, теперь же и страны ЕС начинают откровенную «грызню» с наднациональным органом в лице Еврокомиссии. Наблюдать за этим поистине занимательно.

#украина #экономика #польша #зерновая сделка
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