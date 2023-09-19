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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в текущем году вдвое увеличилось производство бронетехники
По сравнению с прошлым годом.

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Сегодня прошло заседание Военно-промышленной комиссии России. Важность данного органа в текущее время можно понять по тому, что её председателем является глава государства, который сегодня сделал несколько важных комментариев касательно работы оборонно-промышленного комплекса и задач, которые ему ещё предстоит выполнить.

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По словам президента России Владимира Путина, объём производства основных видов бронетехники в стране по сравнению с показателями прошлого года вырос вдвое. Здесь необходимо сразу понимать, что рост военного производства в России начался в прошлом году, так что наращивание выпуска военной продукции по сравнению с периодом до специальной военной операции суммарно увеличилось многократно.

Помимо бронетехники увеличилось и производство наиболее востребованных средств поражения. Согласно официальной статистике, их выпуск увеличился втрое.

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На данном этапе в войсках откровенно недостаёт средств контрбатарейной борьбы. Нарастить их производство, а также увеличить выпуск средств противовоздушной обороны Путин поручил в рамках сегодняшнего заседания Военно-промышленной комиссии.

#россия #боевые действия #промышленность #военно-промышленный комплекс
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