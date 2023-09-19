Lobaev Arms продолжает делать высококлассную продукцию военного назначения.

Когда речь заходит о «гиперзвуке», то все в основном представляют себе ракеты, летящие в плазменном «облаке» на скорости, в 10—15 раз превышающей скорость звука. На самом деле «гиперзвук» это не только про средства доставки конвенциональных и ядерных боеголовок, но и про вполне себе стрелковое оружие. В частности, про патроны для снайперских винтовок. Сегодня стало известно, что российская частная компания Lobaev Arms, выпускающая широко известные в кругах любителей оружия снайперские винтовки Лобаева, приступила к испытаниям гиперзвукового снайперского патрона.

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По словам руководителя Lobaev Arms Владислава Лобаева, на предприятии уже проводятся скоростные и кучностные испытания такого боеприпаса. Впрочем, Лобаев не стал заниматься хвастовством и отметил, что речь пока идёт об «условно гиперзвуковом» патроне, поскольку скорость его полёта на данном этапе ниже 1 500 метров в секунду, что считается нижней границей «гиперзвука».

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Нетрудно догадаться, что чем выше скорость полёта пули, тем быстрее она достигает цели, тем большую энергию этой цели сообщает, ну а также упрощает работу снайперу и наводчику, которым приходится вносить значительно меньше поправок на расстояние, ветер и другие физические аспекты.