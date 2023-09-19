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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Тушение пожара в арсенале во Львове после российского удара продолжалось больше 12 часов
Всё, что было нужно, сгорело.

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Сегодня ночью по военным объектам на Украине в очередной раз был нанесён массированный удар с помощью беспилотников «Герань-2». Взрывы гремели в нескольких населённых пунктах Украины, но основной удар пришёлся по Львову. В официальной сводке Минобороны России об этом ударе не было сказано ни слова, однако тематические группы в социальных сетях уже выяснили, что беспилотники ударили по комплексу складов на западе Львова, где, очевидно, хранились боеприпасы и прочие необходимые для поддержания боевых действий со стороны Украины материальные средства.

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Согласно официальным сведениям с украинской стороны, на месте удара возник пожар площадью без малого 10 тысяч квадратных метров, для тушения которого были задействованы несколько десятков единиц пожарной техники.

Локализация пожара и его полное тушение заняли примерно двенадцать часов: удар произошёл сегодня рано утром, а ликвидация последствий пожара завершилась только около часа назад, о чём сообщили львовские власти.

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Что конкретно хранилось на складах во Львове, неизвестно, но тот факт, что «Герани-2» без особого сопротивления могут долетать аж до самого запада Украины, должен вызывать у украинских граждан вопросы. Ну, или не должен.

#россия #украина #боевые действия
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