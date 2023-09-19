Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Азербайджан вновь активно «пиарит» турецкие дроны Bayraktar TB2 в ходе боевых действий в Карабахе
Только в таких условиях эти дроны и могут быть эффективны.

реклама

Три года назад, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул очередной вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией, азербайджанская сторона активно применяла ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производств. Строго говоря, именно этот конфликт, который был Азербайджаном выигран, можно сказать, в одну калитку, создал у производителей «Байрактаров» ложную уверенность в неуязвимости своих беспилотных «птичек».

реклама

Ложная эта уверенность потому, что у Армении нет внятной системы противовоздушной обороны, в результате чего «Байрактары» летали, как у себя дома, и не встречали сопротивления, в результате чего сформировалось искажённое представление о возможностях данных ударных систем. Воодушевлённые таким эффектом представители Киева в начале 2022 года также возлагали на «Байрактары» большие надежды. Итог — все они были массово уничтожены российской ПВО в первый же месяц специальной военной операции.

Сегодня в Карабахе опять загорелся конфликт: Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических действий локального характера» с целью демилитаризации данной территории от незаконных вооружённых формирований, которые, как известно, поддерживались Ереваном. И в рамках этого конфликта опять применяются дроны турецкого производства. Например, Минобороны Азербайджана активно публикует видеоролики, в которых демонстрирует уничтожение военной техники на территории Карабаха именно с помощью «Байрактаров».

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать

Прокатит ли данная кампания по «пиару» турецких беспилотников после того, что с ними до этого случилось на Украине, вопрос хороший, и ответа на него мы пока не имеем.

#боевые действия #беспилотники #армения #азербайджан #bayraktar tb2 #нагорный карабах
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Эрдоган заявил, что бессмысленно требовать от России уйти из Крыма
Карабах призвал Азербайджан начать переговоры
Глава Пентагона заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-34 стал первым истребителем в мире с возможностями стратегического ракетоносца
16
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
29
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
29
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
62
Топ-6 причин, почему железо от AMD - лучший выбор для Ждуна
76
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
85
Почему я не покупаю дорогие видеокарты NVIDIA с СЖО, и если вообще толк от жидкостного охлаждения
15
Русский язык: почему "великий и могучий"
11
Подводная лодка ВМС Китая исчезла с радаров в Тайваньском проливе — АТ
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
19:18
"Автор" ноунейм где ссылка пиндосский источник? За копипаст с нарушением авторских прав хозяин атата сделает! 🤣
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Денис Куликов
19:16
Красивая байка про НСЦ, но немного смещены акценты. НСЦ использовались на миражах и f-14 в 60х, 70х годах. Не массово, но использовались. После аннексии ГДР, янки узнали о применении НСЦ в МиГ-29. ...
Почему F-35 называют самым совершенным истребителем на планете, несмотря на множество компромиссов
Валер Яроцкий
19:16
10 %. продукты дешевле! И т.д. меньше верьте пропаганде.
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Тruth Seеker
19:14
От правды бункер не спасёт
Байден вновь назвал президента России Владимира Путина диктатором
Валер Яроцкий
19:13
Какая чушь!
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Алма Рысжанова (Рахимжанова)
19:13
Пшеки были тупыми есть тупые и исчезнут в неведении
Вирусный ролик о походе в российский супермаркет открыл глаза полякам на бесполезность санкций
Neodimm
19:10
Ага, наше все... и побольше.
КПТ 8 - лучшая термопаста из существующих
Igor Schatrov
19:09
Поймать хитрицов и к прокурору с "тостом трёх экземплярах"...;УРА РОССИЯ УРА РОССИЙСКИЙ НАРОД
В отечественном мониторе LightCom нашли тайванский чип – российский контроллер был обманкой
Саша
19:03
Это не только деньги США пошли на кораблики=)
О том, как ВМС США потратили десятки миллиардов долларов на "маленькие паршивые кораблики"
Алексей Козлов
18:58
Кто то ещё верит, что Украина живее всех живых? Несите гроб.
ICG: выступление Зеленского на ГА ООН грозит обернуться кризисом для Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем