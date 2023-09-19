Только в таких условиях эти дроны и могут быть эффективны.

Три года назад, когда в Нагорном Карабахе вспыхнул очередной вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией, азербайджанская сторона активно применяла ударные беспилотники Bayraktar TB2 турецкого производств. Строго говоря, именно этот конфликт, который был Азербайджаном выигран, можно сказать, в одну калитку, создал у производителей «Байрактаров» ложную уверенность в неуязвимости своих беспилотных «птичек».

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Ложная эта уверенность потому, что у Армении нет внятной системы противовоздушной обороны, в результате чего «Байрактары» летали, как у себя дома, и не встречали сопротивления, в результате чего сформировалось искажённое представление о возможностях данных ударных систем. Воодушевлённые таким эффектом представители Киева в начале 2022 года также возлагали на «Байрактары» большие надежды. Итог — все они были массово уничтожены российской ПВО в первый же месяц специальной военной операции.

Сегодня в Карабахе опять загорелся конфликт: Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических действий локального характера» с целью демилитаризации данной территории от незаконных вооружённых формирований, которые, как известно, поддерживались Ереваном. И в рамках этого конфликта опять применяются дроны турецкого производства. Например, Минобороны Азербайджана активно публикует видеоролики, в которых демонстрирует уничтожение военной техники на территории Карабаха именно с помощью «Байрактаров».

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Прокатит ли данная кампания по «пиару» турецких беспилотников после того, что с ними до этого случилось на Украине, вопрос хороший, и ответа на него мы пока не имеем.