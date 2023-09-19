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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган заявил, что бессмысленно требовать от России уйти из Крыма
Она не уйдёт.

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На фоне «контрнаступления» ВСУ, вернее, на фоне отсутствия его результатов и бесперспективности дальнейшего оказания Украиной сопротивления на Западе и в аффилированных с Западом странах всё чаще звучат заявления, призванные подготовить общественное мнение к неизбежному. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS заявил, что требовать от России уйти из Крыма бессмысленно, потому что она из него не уйдёт.

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Как отметил Эрдоган, между ним и Путиным ещё в 2014 году велись разговоры о судьбе Крымского полуострова, и уже тогда российский президент демонстрировал решительность в данном вопросе. Не стоит полагать, что по прошествии стольких лет что-то в этом плане изменилось, добавил Эрдоган.

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Кроме того, по мнению президента Турции, украинский конфликт — это надолго, причём Эрдоган недвусмысленно обвинил в этом Киев и западные столицы. По словам турецкого лидера, Путин откровенно выступает за скорейшее завершение конфликта.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз #турция
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