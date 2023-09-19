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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Южной Корее выразили обеспокоенность сближением РФ с Северной Кореей
Может, Сеулу присоединяться к антироссийской истерии не стоило, тогда и проблем бы не было, а? Понимаем, сложно.

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Сегодня ночью визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию официально завершился возвращением политика домой в Пхеньян. В детали визита мы до сих пор не посвящены — стороны отделались разве что штатными формальными комментариями — но очевидно, что в рамках этого самого продолжительного визита северокорейского лидера в Россию за последние десятилетия была заключена масса договорённостей. И информация о них по каналам американской разведки наверняка просочилась до их «союзников» в Южной Корее.

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По этой причине сегодня МИД Республики Корея вызвал российского посла в ведомство, где первый замминистра Чан Хо Чжин выразил ему обеспокоенность касательно проходивших в России переговоров с северокорейской делегацией. В Южной Корее считают, что в рамках визита обсуждалось военное и военно-техническое сотрудничество между Москвой и Пхеньяном, и данное обстоятельство может создать угрозы для Сеула.

Чан Хо Чжин передал российскому послу Андрею Кулику «жёсткую позицию» касательно сближения РФ и КНДР и заявил, что эти действия «негативно влияют» на отношения между Москвой и Сеулом.

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То, что на отношения между Москвой и Сеулом крайне негативно влияет отсутствие у последнего хоть какой бы то ни было капли государственного суверенитета, в результате чего Южная Корея была вынуждена присоединиться в прошлом году к антироссийской истерии, в Сеуле почему-то не понимают. Вернее, понимают, но сказать не могут. Да и выказывать «жёсткую позицию» в адрес РФ — извините, но не по Сеньке шапка; все вопросы и претензии у Сеула должны быть в первую очередь к себе и к своей внешней политике.

#россия #политика #южная корея #кндр #северная корея #республика корея
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