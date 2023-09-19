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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Азербайджан объявил о начале «антитеррористической» операции в Карабахе
Российский миротворческий контингент был проинформирован заранее.

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После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил истерику на тему Нагорного Карабаха, в направлении непризнанной республики направились азербайджанские войска с характерными метками, призванными обеспечить различие «свой—чужой», а российское руководство фактически признало правоту Азербайджана в вопросе данного региона, стало предельно очевидно, что в самое ближайшее время в Закавказье вновь начнутся активные боевые действия. Что ж, случилось всё даже быстрее, чем можно было себе предположить: сегодня Минобороны Азербайджана объявило о начале операции, которую оно окрестило «антитеррористическими мероприятиями местного характера».

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Официальный Баку обвинил Ереван в несоблюдении подписанного в ноябре 2020 года договора, подразумевавшего вывод армянских войск из Карабахского региона, в результате чего Армения не только не выводила войска, но и наращивала своё военное присутствие в данной локации, регулярно проводя обстрелы, в результате которых сегодня, в частности, погибли мирные жители. Всё это, по версии Азербайджана, приводит к «подрыву безопасности в регионе», а также «угрожает региональному миру и стабильности», на фоне чего официальный Баку решил взять контроль над ситуацией в свои руки.

Как сообщило МО Азербайджана, целью операции является разоружение (демилитаризация) территории Карабаха. Баку заверяет, что удары наносятся с применением высокоточного оружия, а их целями являются исключительно боевая техника и военные объекты армянских вооружённых сил.

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Азербайджан проинформировал о начале операции российский миротворческий контингент и Совместный турецко-российский мониторинговый центр. Судя по риторике азербайджанского оборонного ведомства, операция будет проводиться только на территории Карабаха — без заезда на территорию Армении. Впрочем, тут всё, как вы понимаете, зависит от того, как поведёт себя руководство Армении; планы это хорошо, но первое столкновение с действительностью они обычно не выдерживают.

#политика #боевые действия #армения #азербайджан #карабах #нагорный карабах
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