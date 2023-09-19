Таков дипломатический протокол.

Сегодня днём Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий местного характера» в Нагорном Карабахе. Предпосылкой, согласно Минобороны республики, стало постоянное наращивание присутствия в регионе армянских войск, что стало угрожать «региональному миру и безопасности». Чем это всё закончится, пока не вполне понятно, можно разве что сравнить потенциалы Азербайджана и Армении, после чего прийти к логичному выводу, но реальность, как мы прекрасно знаем, измеряется не только потенциалами и трезвым рассудком политиков более слабого и уязвимого государства, поэтому прогнозировать сейчас ничего невозможно.

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На фоне происходящего МИД России выступил со штатным заявлением, в котором «настоятельно призвал» стороны конфликта «остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования».

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, российский миротворческий контингент продолжает действовать: РФ исходит из того, что обе стороны конфликта будут безоговорочно обеспечивать безопасность миротворцев, командование которых постоянно контактирует с Карабахом и Азербайджаном с целью мирного урегулирования конфликта.

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Мирное урегулирование, впрочем, возможно только в том случае, если стороны могут друг другу доверять. Бытует мнение, что ангельское терпение официального Баку по отношению к официальному Еревану закончилось.