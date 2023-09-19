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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили о «скорой доставке» танков M1 Abrams на Украину
Дан старт отсчёту до первого уничтоженного.

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Хотя Пентагон и надеялся, что танки M1 Abrams можно будет передать Украине когда-нибудь в уходящем за горизонт будущем, но эти надежды, как вы понимаете, строились исходя из совсем другого представления о том, как пройдёт так называемое контрнаступление ВСУ. То, что за 3,5 месяца украинским силам удастся только перевести в «серую зону» несколько не имеющих никакого значения деревень и посёлков из 1—3 улиц, в Вашингтоне, ложно воодушевлённом чисто политическими, но не военными результатами так называемых Харьковского и Херсонского «контрнаступлений», мягко говоря, не ожидали.

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Как итог, везти танки приходится сильно раньше, чем хотелось бы заокеанскому спонсору Киева. О том, что «скоро» эта военная техника будет доставлена на Украину, заявил сегодня министр обороны США Ллойд Остин в рамках заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн.

Напомним, что всего на данном этапе Пентагон пообещал Киеву 31 единицу танков M1 Abrams старых модификаций. Первая партия из десяти танков должна прибыть уже в ближайшее время; когда доставят остальные, неизвестно.

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Когда американские танки появятся на линии боевого соприкосновения, и появятся ли вообще, на данном этапе не вполне понятно. Учитывая, что до сезона распутицы осталось всего пара—тройка недель, рискнём предположить, что Киев постарается сохранить M1 Abrams для боевых действий на других участках. Ну а ВС РФ сделают всё возможное, чтобы весь мир увидел горящие «Абрамсы» со всех ракурсов.

#россия #украина #сша #боевые действия #m1 abrams
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