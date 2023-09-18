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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Киев подал в ВТО иски против стран ЕС, которые ввели запрет на ввоз украинского зерна
Может, следует не иски подавать, а реальное стремление к окончанию конфликта проявить?

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На днях Венгрия, Польша и Словакия продлили запрет на ввоз украинского зерна несмотря на противоположное решение Еврокомиссии. То, что Будапешт, Варшава и Братислава поступят именно так и никак иначе, было очевидно, поскольку странам необходимо защищать своих собственных аграриев, которые попали в тяжелейшее положение на фоне наводнения стран Евросоюза наидешёвейшим украинским зерном. Несмотря на то, что решение было очевидным, в Киеве решили закатить истерику, и сегодня Минэкономики Украины заявило о подаче трёх исков во Всемирную торговую организацию (ВТО).

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По словам главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко, государства-члены Евросоюза не могут запрещать импорт украинских товаров. Почему не могут, понятно, видимо, только госпоже Свириденко. По словам украинского ведомства, в Киеве рассчитывают, что под угрозой разборок в суде Венгрия, Польша и Словакия снимут запреты на импорт зерна. Проще говоря, открытый шантаж — вы всё поняли правильно.

Причина, по которой в Киеве на тему вывоза зерна постоянно устраивают истерики, проста: это последний источник финансовых поступлений в украинскую казну, от которого страну активно отрезает теперь не только Россия, но ещё и европейские «соратники».

К сожалению, на Украине поверили в собственную сказку о «защите» европейской «демократии» и «свободы», и ведут себя так, будто им все во всём мире должны. Реальность, впрочем, трагическая: Украину используют, и её чаяния никого на Западе, по большому счёту, не интересуют; всем важны только их собственные интересы. И чем быстрее в Киеве повзрослеют, тем лучше для страны.

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