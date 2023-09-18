Комментировать слова необразованной нахальной фрау — то ещё дело.

Наблюдая за вырождением европейских и в целом западных «элит», за их представителей становится поистине неловко: не имеют профильного образования, не отличаются эрудированностью, решения принимают исключительно на эмоциях, не думая об их последствиях, и так далее, и так далее. К сожалению, вырождение постигло и немецкие элиты, и ярчайшим примером этого безрадостного процесса является глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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На днях фрау Бербок посмела применить термин «диктатор» по отношению к председателю КНР Си Цзиньпину. В Китае бы на этот выпад немецкого министра даже не обратили внимание, справедливо считая себя выше этого, если бы данный инфоповод не стали разгонять средства массовой информации, в том числе и китайские. Как следствие, МИД КНР выступил с соответствующим заявлением.

В МИД Поднебесной осудили данное высказывание, назвав его безответственным и не имеющим отношения к действительности. Как отметила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, заявление Бербок подрывает сотрудничество КНР и ФРГ и является «намеренной политической провокацией».

Здесь китайским коллегам следует только посоветовать привыкать: оторванные от реальности заявления западных «элит» — это то, с чем российской дипломатии приходится иметь дело ежедневно.