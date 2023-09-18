Потому что разгон инфляции связан в основном с ослаблением валюты.

Несмотря на то, что с прошлого года в России ударными темпами проводится импортозамещение во всех отраслях производства, пока что до состояния полной независимости от импорта государство не дошло и вряд ли когда-нибудь дойдёт. В связи с этим курс рубля к иностранным валютам имеет немаловажное значение при подсчёте среднегодовой инфляции, которая, по информации от Центрального банка, поднялась выше ожидаемой.

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На фоне всего этого президент России Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства и ЦБ «чётко понимать причины» и «своевременно, не откладывая» заниматься укреплением национальной валюты.

Последний месяц курс доллара болтается в районе 95 рублей за одного вечнозелёного президента, тем самым значительно повышая стоимость импортированных товаров — электроники, различной техники, автомобилей, в конце концов.