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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ прогнали американский самолёт P-8A Poseidon от российской границы в Баренцевом море
Самолёт весьма современный.

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В текущей геополитической действительности великие державы планеты порой выходят за рамки приличий, из-за чего другим великим державам им приходится указывать на место. В частности, сегодня Минобороны России сообщило о пресечении попытки нарушения государственной границы над акваторией Баренцева моря самолётом патрульной авиации P-8A Poseidon Военно-морских сил США.

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Как следует из свежей сводки МО РФ, на перехват «Посейдона» был поднят истребитель МиГ-31 ПВО Северного флота. Заметив приближение перехватчика, экипаж P8-A развернулся и полетел восвояси.

Чем занимался американский патрульный самолёт в непосредственной близости от границ России, догадаться, собственно, нетрудно: собирал разведданные. Поэтому чем быстрее такие «разведчики» прогоняются, тем ниже качество собранных ими данных.

#россия #сша #политика #миг-31 #p-8a poseidon #p-8 poseidon
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