Всё так, как и должно быть.

Недавно Пентагон объявил о передаче Украине очередного пакета военной «помощи». В денежном эквиваленте пакет «помощи» выглядел неубедительно, однако дьявол, как известно, кроется в деталях. И данной дьявольской деталью стала поставка США снарядов с обеднённым ураном для готовящихся к применению на поле боя танков M1 Abrams. О природе снарядов с обеднённым ураном и последствиях их применения написана уже не одна научная работа, в том числе в самих Штатах, но вашингтонские «элиты» судьба проживающих вдали от их собственной территории людей не беспокоит.

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Зато она серьёзно беспокоит российские элиты, поэтому Министерству обороны РФ явно был отдан приказ максимально пристально следить за маршрутом следования очередного пакета американской военной «помощи» Украине, дабы «накрыть» снаряды с обеднённым ураном в месте их складирования и не допустить их появления непосредственно на поле боя.

По всей видимости, с задачей военное ведомство справилось; по крайней мере, в свежей сводке о ходе специальной военной операции содержится информация о произведённом сегодня ночью массированном ракетном и беспилотном ударе по военным объектам на территории Украины. Среди прочего, например, указано поражение складов с теми самыми боеприпасами с обеднённым ураном.

Где конкретно располагались уничтоженные склады со снарядами с обеднённым ураном, Минобороны России не уточняет. Возможно, чтобы не вызывать панику у проживающих в непосредственной близости от арсенала граждан Украины. В прошлый раз, когда были уничтожены переданные Британией снаряды с обеднённым ураном для танков Challenger 2, в Хмельницком и окрестностях народ на фоне повышения радиационного «фона» смёл из аптек почти все запасы йодида калия.