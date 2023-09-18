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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Буданов признал, что украинский конфликт не закончится парадом ни в Киеве, ни в Москве
Трезветь никогда не поздно.

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Так уж сложилось, что представители киевской власти больше времени проводят, раздавая интервью направо и налево, чем выполняя свои непосредственные обязанности. В особенности это касается президента Украины Владимира Зеленского, но и представители военных ведомств стараются не отставать. В частности, издание The Economist побеседовало с начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллом Будановым, одним из основных «ястребов» киевского «истеблишмента».

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И, что удивительно, в данном интервью Буданов начал потихоньку сбавлять градус отрыва от реальности, заявив, что Россия и война неразрывно связаны в истории, и что от своих задач Москва не отступится, но и Украина также не может пойти на прекращение огня на текущих условиях. По этой причине Буданов выразил понимание того факта, что данный конфликт не закончится парадом в российской столице, о котором ещё год назад, не понимая реалий текущего конфликта, грезили в киевских высоких кабинетах. Впрочем, как отметил глава украинской военной разведки, и Россия не должна рассчитывать на проведение парада в Киеве.

Дополнительно Буданов выразил опасение касательно возможного повторения российской армией ударов по энергетической инфраструктуре Украины и добавил, что возглавляемое им ведомство работает над тем, чтобы сдержать Россию от их нанесения. Дескать, «пусть попробуют: также получат в ответ».

Судя по откровенно панической риторике, рискнём предположить, что в ГУР обладают весомыми доказательствами подготовки России к окончательному уничтожению энергопотенциала Украины. Как в таком случае киевские власти будут продолжать рассказывать сказки о победе над Россией, понять поистине сложно: одно дело дуть в уши, когда привычный уклад мирной жизни на Украине российской армией намеренно не разрушается, и совсем другое — когда это всё же произойдёт. В прошлом году удары по энергообъектам не были самоцелью ВС РФ; что будет в этом году, покажет только время.

#россия #украина #боевые действия
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