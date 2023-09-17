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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц озвучил условие для переговоров по Украине
Интересно, а господина Шольца что, кто-то спрашивать собирается?

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По какой-то неведомой причине европейские функционеры обожают делать вид, будто от них что-то в этом мире зависит, и делать громкие комментарии на темы войны и мира. В частности, в рамках федерального конгресса профсоюза Verdi канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о мирном урегулировании украинского кризиса, заявил, что условием для начала переговоров по Украине является вывод российских войск с территории (имеется в виду, международно признанной) этой страны.

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По мнению немецкого канцлера, это единственно возможный путь, а призывать к переговорам, когда на территории одной страны находятся танки другой страны — это цинично.

Почему Шольц не считает цинизмом вместо переговоров заставлять ради чужих интересов сопротивляться страну, у которой нет и не было шансов одолеть куда более крупную и могущественную державу, мы сейчас обсуждать не будем, иначе можно зайти далеко вглубь философии и психологии немецких «элит», стремящихся к историческому реваншу после почти века унижений и позора. В любом случае, когда придёт время сворачивать текущий конфликт на Украине, мнения и пожелания Германии никто спрашивать не будет, и Шольцу следует это не просто понять, но и принять и хорошенько запомнить.

Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву мир не приближают, а лишь затягивают конфликт, и ключевой шаг к переговорам — это немедленное прекращение передачи вооружений Украине. Отметим, что Германия является второй после США страной по объёму переданной Украине военной помощи. Возможны ли после этого в обозримой перспективе нормальные отношения между Берлином и Москвой, вопрос открытый. Одно точно: с этими немецкими «элитами» говорить совершенно не о чем.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия
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