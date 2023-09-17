Если до кого-то это до сих пор не дошло.

Представляющий определённую часть американских элит Дональд Трамп всячески противопоставляет себя и, очевидно, команду своих доверителей, действующей администрации, или, если угодно, режиму. Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего нового избрания президентом станет лидером-миротворцем, который чуть ли не за 24 часа помирит «двух Владимиров».

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Теперь же, глядя на реальность на поле боя, которую при всём желании невозможно скрыть, риторика бывшего и, возможно, будущего президента США меняется в сторону ужесточения. По словам Трампа, тот факт, что новостные издания с большой неохотой пишут статьи о конфликте на Украине, свидетельствует о том, что Киев в нём терпит поражение, а «контрнаступление» так ничем внятным и не закончилось.

Более того, как справедливо отметил Трамп, если бы Украина с самого начала пошла на переговоры с Россией, то «никто бы не погиб», и утрата Киевом территорий была бы куда меньшей, чем та, о которой сейчас идёт речь. Примечательно, что Трамп не стал заглядывать в будущее и рисовать совсем уж тяжёлую для Киева картинку ещё больших утрат территорий. А это, судя по комментариям российской власти, неизбежный процесс, поскольку в случае продолжения сопротивления России придётся создавать так называемую санитарную зону, отодвигая линию боевого соприкосновения дальше от государственной границы.