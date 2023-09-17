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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в вооружённом конфликте с РФ
Если до кого-то это до сих пор не дошло.

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Представляющий определённую часть американских элит Дональд Трамп всячески противопоставляет себя и, очевидно, команду своих доверителей, действующей администрации, или, если угодно, режиму. Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего нового избрания президентом станет лидером-миротворцем, который чуть ли не за 24 часа помирит «двух Владимиров».

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Теперь же, глядя на реальность на поле боя, которую при всём желании невозможно скрыть, риторика бывшего и, возможно, будущего президента США меняется в сторону ужесточения. По словам Трампа, тот факт, что новостные издания с большой неохотой пишут статьи о конфликте на Украине, свидетельствует о том, что Киев в нём терпит поражение, а «контрнаступление» так ничем внятным и не закончилось.

Более того, как справедливо отметил Трамп, если бы Украина с самого начала пошла на переговоры с Россией, то «никто бы не погиб», и утрата Киевом территорий была бы куда меньшей, чем та, о которой сейчас идёт речь. Примечательно, что Трамп не стал заглядывать в будущее и рисовать совсем уж тяжёлую для Киева картинку ещё больших утрат территорий. А это, судя по комментариям российской власти, неизбежный процесс, поскольку в случае продолжения сопротивления России придётся создавать так называемую санитарную зону, отодвигая линию боевого соприкосновения дальше от государственной границы.

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