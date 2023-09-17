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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Адмирал НАТО заявил, что альянс не является угрозой России и не собирается на неё нападать
Несколько волн расширения — это от большого дружелюбия, наверное.

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Российские элиты воспринимают Североатлантический альянс как угрозу безопасности государства. Оправданно это или нет, на данном историческом этапе не имеет совершенно никакого значения: имеет значение только тот факт, что Россия считает данный военный блок угрозой собственному существованию, и странам НАТО (в основном, естественно, США, поскольку мнение остальных мало кого тревожит) необходимо наконец-то собраться с духом и начинать выстраивать с РФ отношения, исходя из этого обстоятельства. К сожалению, западные элиты, будучи взрослыми детьми с соответствующим уровнем мышления, признать ошибочность своей внешней политики не могут, селектор коробки передач в положение «R» переставить тоже не в состоянии, поэтому продолжают расширять альянс, попутно на голубом глазу заявляя, что НАТО не является для России угрозой.

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Повторил данный тезис сегодня глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в рамках пресс-конференции по итогам ежегодной встречи начальников штабов стран-членов НАТО. По словам Бауэра, Россия якобы «знает», что альянс не является для России угрозой, поскольку не вынашивает планов по нападению на неё.

На самом деле, прямого нападения на Россию НАТО, конечно же, не допустит, поскольку в таком случае жизнь в северном полушарии Земли быстро закончится, реализовав или опровергнув многочисленные теории учёных касательно ядерного апокалипсиса. Вот только сделать так, чтобы нейтрализовать потенциал сдерживания РФ вплоть до Урала, а то и дальше, вполне могут. И в таком случае глобальный баланс, благодаря которому мир после Второй мировой войны не знал прямых столкновений великих держав, будет нарушен.

#россия #политика #нато
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Далековато до учений Запад 1981 (более 100 000 человек). https://youtu.be/PNybllbrrXY?feature=shared
НАТО в следующем году проведёт самые масштабные учения за последние 34 года
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