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Редакция
События в мире Михаил Андреев
НАТО в следующем году проведёт самые масштабные учения за последние 34 года
Всё это для того чтобы припугнуть якобы «некомпетентную» армию России? Занимательно.

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Западные официальные лица так много и часто врали, что уже сами запутались в собственных словах, действиями противореча одним своим заявлениям за другими. Одним из пропагандистских штампов конфликта на Украине со стороны Запада стала якобы «некомпетентность» российской армии, что она якобы продемонстрировала себя не так, как все ожидали. При всём этом пропаганда не вдаётся в подробности проводимой Россией операции и не рассматривает её цели, а также противоречит сама себе заявлениями о том, что если не остановить Москву на Украине, чем «союзники» Киева сейчас якобы и занимаются, то останавливать её придётся, представьте себе, в Братиславе, Праге, Берлине и чуть ли не в Лиссабоне.

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В общем, на фоне продолжающейся конфронтации между РФ и странами Запада, политическая и экономическая части которой никуда не уйдут даже после окончания военного столкновения на Украине, в НАТО решили провести в следующем году самые масштабные со времён окончания Холодной войны учения под названием Steadfast Defender. Соответствующий комментарий сделал глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Как отметил Бауэр, в учениях, которые пройдут в Германии, Польше и Прибалтике, примут участие свыше 40 тысяч военных из стран альянса.

Стоит отметить, что учения Steadfast Defender призваны держать в тонусе так называемую коллективную оборону НАТО. Зачем проводить учения в непосредственной близости от России и Беларуси, вопрос риторический. Здесь главное, чтобы в Москве не восприняли учения как повод для внедрения «миротворческого» контингента в западную Украину. Тогда будет уже совсем не весело.

#россия #политика #нато
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