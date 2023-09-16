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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шольц назвал причину нарастающих проблем в немецкой экономике
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Ситуация, в которой находится сегодня европейская экономика, является наглядным свидетельством того, почему плохо не иметь суверенитет и поддаваться на провокации своего большого брата. Сначала был период коронабесия, в результате чего мировая экономика схлопнулась, а безрассудное печатание денег привело к скачку инфляции, которую теперь пытаются загасить, поднимая ключевые ставки ФРС и ЕЦБ до исторически самых высоких значений. Затем началась незаконная санкционная конфронтация с Россией, итогом которой стала потеря европейскими производителями российского рынка, а также дешёвых российских энергоресурсов.

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Поскольку в основанной на принципах глобализации экономике всё взаимосвязано, возникает эффект домино: рушится цепочка поставок, рецессия начинается во всём мире, спрос также снижается во всём мире, и странам-экспортёрам готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, в число которых входит Германия, приходится крайне непросто. Примечательно, что именно эту причину озвучил канцлер ФРГ Олаф Шольц, объясняя, почему немецкая экономика сейчас находится в состоянии технической рецессии без шансов на улучшение ситуации в обозримой и даже среднесрочной перспективе.

Трагедия для Германии в том, что рынок уже всё «порешал», а возобновление экономических отношений с Россией, от которых Берлин выигрывал многократно сильнее, чем Москва, невозможно в ближайшие годы. И вопросы Шольц, который до сих пор, спустя год, словно воды в рот набрал относительно уничтожения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», виновники которого всем известны, но которых все боятся назвать, задавать не торопится.

#россия #политика #экономика #германия
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