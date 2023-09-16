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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ким Чен Ыну показали гиперзвуковую ракету «Кинжал»
Мужики не взрослеют, меняются только игрушки.

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На сегодняшний день «Кинжал» является единственным в мире применявшимся для решения реальных боевых задач образцом гиперзвукового оружия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын проявил заинтересованность данным видом вооружений в рамках визита на аэродром Кневичи в Приморском крае.

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Как сообщают отечественные СМИ, в ходе визита северокорейскому лидеру не только показали экземпляры российской боевой авиации вкупе с гражданским лайнером Ту-214, но и, собственно, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». В данном случае речь шла о совокупности ракетоносца МиГ-31И и непосредственно средства поражения в виде гиперзвуковой ракеты.

Важно помнить, что «Кинжал» может оснащаться как конвенциональной, так и ядерной боевой частью, а учитывая тот факт, что на сегодняшний день, как бы ни пытались изобразить обратное в Киеве, не существует серийно выпускающейся системы ПВО, способной перехватывать цели, летящие на гиперзвуковой скорости, то перед нами классический представитель оружия ядерного сдерживания.

«Кинжалы» неоднократно применялись в рамках специальной военной операции на Украине по избранным целям вроде массивных подземных укреплённых арсеналов, батарей ЗРК Patriot и другим.

#россия #политика #кндр #северная корея #"кинжал"
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