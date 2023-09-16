Так гораздо нагляднее.

С некоторых пор в Минобороны России стали публиковать обобщённые сводки за неделю проведения специальной военной операции. Подобные сводки получаются куда подробнее и нагляднее, чем ежедневные «сухие» отчёты, и из них, как следствие, можно почерпнуть больше полезной информации, составив более подробное впечатление о масштабе боевых действий. Так, сегодня МО РФ опубликовало сводку за период с 9 по 16 сентября, значительная часть которой (сводки) была посвящена осуществлённым за это время ракетным и беспилотным ударам по военным объектам Украины.

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Как заявляет Минобороны, всего за указанный период было нанесено одиннадцать «групповых» ударов беспилотниками, а также ракетами воздушного и морского базирования. Целями ударов стали объекты портовой инфраструктуры, места производства безэкипажных катеров, их хранилища, склады горюче-смазочных материалов, арсеналы с боеприпасами и военной техникой западного производства, а также по местам размещения военнослужащих ВСУ.

Итогом ударов стало нарушение обеспечения группировок войск ВСУ на Донецком и Запорожском направлении, сорваны поставки западных систем вооружений, уничтожен крупный арсенал с инженерными боеприпасами. Имеются в виду те боеприпасы, которые применяются для расчистки минных полей и заграждений.

Наконец, подтверждён удар 11 сентября по аэродрому Долгинцево, в ходе которого были уничтожены два МиГ-29 и три Су-25 ВС ВСУ.

Учитывая, что все эти объекты и системы вооружений постоянно уничтожаются, можно только представить себе масштаб милитаризации Украины, и то, почему обращение этого процесса вспять столь затратно по времени и ресурсам.