Мы бы даже сказали по-другому: Швеция делает всё, чтобы не вступить в НАТО, потому что на этом закончится прежняя безоблачная жизнь.

Глядя на Швецию и поведение её властей, может сложиться вполне справедливое и практически абсолютно точное мнение о том, что ни о какой самостоятельной политике в собственных интересах данное государство даже помыслить не может — столь призрачен суверенитет Стокгольма. Впрочем, некоторая часть элит в стране пытается противодействовать необдуманным решениям своего правительства, устраивая показушные уличные реакции, призванные озлобить современного ревнителя ислама в лице президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Именно так, и никак иначе, возникают те самые акции с сожжением священного для всех мусульман Корана, саботируются протурецкие решения в парламенте, и так далее

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Свой эффект подобные действия, безусловно, имеют: Финляндия, которая ещё менее самостоятельна в принятии решений, чем Швеция, уже член НАТО, потому что все обязательства перед Эрдоганом выполнила, официальный Стокгольм же намеренно сам себе ставит палки в колёса, прекрасно понимая, что в НАТО легче попасть, чем из него выйти, а с Россией ещё придётся как-то сотрудничать.

Президент Турции в своём решении непреклонен и отметил, что в Швеции продолжаются «террористические акции» на улицах Стокгольма, шведский парламент тормозит принятие решения по истребителям F-16 для Анкары, и многое другое.