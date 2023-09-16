В космосе любая микроошибка — и всё. А тут была проблема сильно сложнее.

В середине августа с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту. Предполагалось, что станция будет колесить по южному полюсу единственного естественного спутника Земли и передавать информацию в том числе о наличии или отсутствии воды в его недрах. Начаться процесс должен был в конце августа, но вместо этого мы сначала получили от «Роскосмоса» сообщение о нештатной ситуации на борту «Луны-25», после которого с будущим данного проекта всем всё стало предельно ясно. Подтверждение негативного исхода событий последовало на следующий день, после чего началось расследование произошедшего.

реклама

На сегодняшний день руководитель российского космического агентства Юрий Борисов готов озвучить главную причину аварии. Как отметил Борисов, акселерометр — прибор, сообщающий системам об изменении скорости — не передал корректирующему двигателю соответствующую информацию.

В результате двигатель не включился вовремя, орбита не была скорректирована, ну и станция на всей скорости угодила в Луну, на которую, по замыслу, должна была мягенько приземлиться.

Учитывая, что это первый в России запуск автоматической лунной станции за последние чуть ли не 50 лет, то факт аварии не должен являться сюрпризом. Чудом стало бы, если бы этой аварии не произошло.