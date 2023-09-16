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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В «Роскосмосе» назвали причину крушения автоматической станции «Луна-25»
В космосе любая микроошибка — и всё. А тут была проблема сильно сложнее.

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В середине августа с космодрома «Восточный» состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической станцией «Луна-25» на борту. Предполагалось, что станция будет колесить по южному полюсу единственного естественного спутника Земли и передавать информацию в том числе о наличии или отсутствии воды в его недрах. Начаться процесс должен был в конце августа, но вместо этого мы сначала получили от «Роскосмоса» сообщение о нештатной ситуации на борту «Луны-25», после которого с будущим данного проекта всем всё стало предельно ясно. Подтверждение негативного исхода событий последовало на следующий день, после чего началось расследование произошедшего.

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На сегодняшний день руководитель российского космического агентства Юрий Борисов готов озвучить главную причину аварии. Как отметил Борисов, акселерометр — прибор, сообщающий системам об изменении скорости — не передал корректирующему двигателю соответствующую информацию.

В результате двигатель не включился вовремя, орбита не была скорректирована, ну и станция на всей скорости угодила в Луну, на которую, по замыслу, должна была мягенько приземлиться.

Учитывая, что это первый в России запуск автоматической лунной станции за последние чуть ли не 50 лет, то факт аварии не должен являться сюрпризом. Чудом стало бы, если бы этой аварии не произошло.

#россия #космос #"луна-25"
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